ΑΕΚ: Στη διάθεση των κατόχων διαρκείας το πακέτο εισιτηρίων για τα εντός έδρας ματς του Conference League

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ξεκινά η πώληση του πακέτου εισιτηρίων για τα εντός έδρας ματς του Conference League. Ενα πακέτο που απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους διαρκείας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το αποκτήσουν με προνομιακή έκπτωση 21% της συνολικής αξίας των εισιτηρίων.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση του πακέτου εισιτηρίων που αφορά τους τρεις εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Conference League.



Το πακέτο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το αποκτήσουν με προνομιακή έκπτωση 21% της συνολικής αξίας των εισιτηρίων.



Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ο φίλαθλος να κατοχυρώσει τη μόνιμη θέση του στο γήπεδο για τις αναμετρήσεις:

ΑΕΚ-Aberdeen στις 23 Οκτωβρίου 2025 (19.45)

ΑΕΚ-Shamrock Rovers στις 6 Νοεμβρίου 2025 (19.45)

ΑΕΚ-U. Craiova στις 18 Δεκεμβρίου 2025 (22.00)

Τα εισιτήρια και για τα τρία παιχνίδια θα αποσταλούν μέσα στις επόμενες ημέρες στο e-mail, μέσω του οποίου θα έχει γίνει η αγορά.



H περίοδος διάθεσης του πακέτου των ευρωπαϊκών αγώνων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22/9, στις 12.00 το μεσημέρι.



Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό της ΑΕΚ, για να ζήσουμε μαζί μοναδικές ευρωπαϊκές στιγμές και να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!



ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ