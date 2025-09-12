Επίσημο του Ραμπιό στην Μίλαν! (pics)

H Mίλαν ανακοίνωσε επίσημα την μεγάλη επιστροφή του Αντριάν Ραμπιό στην Serie A για λογαριασμό της Μίλαν!

Ο Αντριάν Ραμπιό επιστρέφει στη Serie A, φορώντας τη φανέλα της Μίλαν. «Υπάρχει ένα μείγμα έμπειρων και νέων παικτών. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι. Έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές και δεν είναι εύκολο να χτίσεις μια ομάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε», είπε ο Γάλλος διεθνής μέσος, μιλώντας για την απόφασή του να επιστρέψει στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της παρουσίασής του.

«Υπάρχει ποιότητα σε αυτή την ομάδα. Ο προπονητής ξέρει πώς να διαχειρίζεται καλά αυτά τα πράγματα, ενσταλάζει μια νοοτροπία, οι παίκτες παίζουν με καρδιά και πάθος και αυτό μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά. Όσο για τα υπόλοιπα, το γήπεδο θα μιλήσει από μόνο του. Είμαι σίγουρος. Έχουμε επίσης παίκτες όπως ο Μόντριτς, ο οποίος έχει πολλή εμπειρία και ξέρει πώς να διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα. Μίλησα με τον Μπαπέ στην εθνική ομάδα και μου μίλησε για τον Μόντριτς, λέγοντάς μου ότι είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και παίκτης. Όλοι πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα για να χτίσουμε μια ομάδα, αλλά από ό,τι έχω δει, υπάρχει μια αίσθηση ηρεμίας, μια επιθυμία να τα πάμε καλά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σκληρά», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Είναι πιο σημαντικό να παίζεις για τη Μίλαν παρά για μια άλλη ομάδα στο Champions League όπου ξέρεις ότι δεν μπορείς να στοχεύσεις στην κατάκτηση ή την πρόκριση. Προτίμησα να έρθω εδώ, να δουλέψω για έναν χρόνο και να καταστρώσω ένα πρότζεκτ με τον προπονητή για να χτίσουμε μια πραγματικά δυνατή ομάδα του χρόνου, μια ομάδα που θα παλεύει για να παίξει και να πετύχει κάτι σπουδαίο στο Champions League. Ίσως να μην το κερδίσω σε δύο χρόνια, αλλά να έχει τη φιλοδοξία να πετύχει κάτι σπουδαίο. Θα μπορούσα να είχα πάει αλλού, να είχα παίξει στο Champions League φέτος, αλλά το πρότζεκτ του προπονητή είναι αυτό που με έπεισε».