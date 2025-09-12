Η συμφωνία Premier League-Μάντσεστερ Σίτι «ξεκλειδώνει» 1,15 δισ. ευρώ για τους «Πολίτες»

Η συμφωνία-συμβιβασμός ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Premier League στη διαμάχη τους σχετικά με τους κανόνες τους κανόνες χορηγίας (APT), φαίνεται ότι ανοίγει την πόρτα σε μια «εξαιρετικά επικερδή χορηγία με την Etihad Airways», αξίας 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ (1 δισ. λίρες).

Η «νομική διαμάχη», που επιλύθηκε «με πολύ λιγότερη ένταση», όπως ισχυρίστηκαν στην Αγγλία, μπορεί να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες χορηγίας που εφαρμόστηκαν μεταξύ 2021 και 2024 είναι και πάλι «έγκυροι και δεσμευτικοί», αλλά σίγουρα τα μεγαλύτερα οφέλη καρπώνεται η Μάντσεστερ Σίτι, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Όπως αναφέρουν οι Times, αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει στη Μάντσεστερ Σίτι να καταλήξει σε «μια μακροπρόθεσμη και εξαιρετικά επικερδή συμφωνία με την Etihad Airways».

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ, που ανήκει από το 2008 στον Σεΐχη Μανσούρ από τα ΗΑΕ κατήγγειλε την «παρανομία» αυτών των κανόνων APT ως «άδικους, αντιανταγωνιστικούς και μεροληπτικούς».

«Η προηγούμενη συμφωνία-με την Etihad-, που υπογράφηκε το 2011, άξιζε 400 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 461 εκατομμύρια ευρώ) σε διάστημα 10 ετών. Αν και η αξία της νέας συμφωνίας αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της οκτώ φορές πρωταθλήτριας της Premier League και θα μπορούσε να φτάσει σε αξία έως και 1 δισεκατομμύριο λίρες (σ.σ: 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ)», προσθέτουν οι Times.

Μια χορηγία όπως από αυτήν που ανακοινώθηκε μόλις πριν από δύο μήνες με την PUMA, της οποίας η ανανέωση συμβολαίου για τα επόμενα 10 χρόνια - τουλάχιστον μέχρι τη σεζόν 2034-2025 - θα αποφέρει στον σύλλογο 100 εκατομμύρια λίρες (115 εκατομμύρια ευρώ) ανά σεζόν. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες (1,15 δισεκατομμύρια ευρώ) συνολικά. Το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία της Premier League.