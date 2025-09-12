MENU
Επίσημο: Στην Νότιγχαμ ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο με δανεισμό από την Άρσεναλ! (pic)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζιντσένκο με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ για ένα έτος!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ενισχύθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας με έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή με υψηλές παραστάσεις. Ο λόγος για τον διεθνή Ουκρανού αριστερού μπακ, Ολεξάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος αποκτήθηκε από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού για ένα έτος!

Ο ταλαντούχος αμυντικός δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα για τη νέα σεζόν και έτσι προτιμήθηκε να δοθεί δανεικός στην Νότιγχαμ έτσι ώστε να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

H ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αποτελεί τον έβδομο σταθμό της καριέρας του μετά τη Σαχτάρ, την Ούφα, τη Σίτι, την Αϊντχόφεν και την Άρσεναλ, δίνοντας πλέον επιπλέον «λύσεις» στον Άγγελο Ποστέκογλου.

 

