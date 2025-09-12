Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε μια συζήτηση του εάν θα προέκυπτε πρόβλημα - από την πλευρά της Ομοσπονδίας του Καμερούν - με την συμμετοχή του στον αγώνα της Κυριακής της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό. Εν τελει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και ο παίκτης θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην Βοιωτία καθώς όπως έγινε γνωστό έχει φτάσει στην ΑΕΚ επίσημο έγγραφο της ομοσπονδίας του Καμερούν με την ανάκληση της κλήσης του παίκτη.
ΑΕΚ: Κανένα πρόβλημα με Μουκουντι και της… ιστορίας με το Καμερούν, κανονικά διαθέσιμος την Κυριακή
