ΑΕΚ: Κανένα πρόβλημα με Μουκουντι και της… ιστορίας με το Καμερούν, κανονικά διαθέσιμος την Κυριακή

Όλες τις προηγούμενες ημέρες όπως είχατε διαβάσει είχε προκύψει ένα ζήτημα με τον Άρολντ Μουκουντί και το εάν θα κληθεί ή όχι στην εθνική ομάδα του Καμερούν. Εν τελει, ο αμυντικός της ΑΕΚ δεν ενσωματώθηκε στο ομοσπονδιακό του συγκρότημα…

Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε μια συζήτηση του εάν θα προέκυπτε πρόβλημα - από την πλευρά της Ομοσπονδίας του Καμερούν - με την συμμετοχή του στον αγώνα της Κυριακής της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό. Εν τελει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και ο παίκτης θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην Βοιωτία καθώς όπως έγινε γνωστό έχει φτάσει στην ΑΕΚ επίσημο έγγραφο της ομοσπονδίας του Καμερούν με την ανάκληση της κλήσης του παίκτη.