Τσέλσι: Εκτός μέχρι τον Δεκέμβριο ο Ντέλαπ

Σοβαρότερος απ΄όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί είναι ο τραυματισμός του Λίαμ Ντέλαπ και ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Αυτό δήλωσε ο προπονητής της Τσέλσι, Εντσο Μαρέσκα, μιλώντας πριν την αναμέτρηση της ομάδας του με την Μπρέντφορντ για την Premier League.

Ο 22χρονος επιθετικός, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι στους «μπλε» από την Ισπουιτς αντί 30 εκατ. λιρών, τραυματίστηκε στο γαστροκνήμιο στο ματς με τη Φούλαμ, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα μείνει 6-8 εβδομάδες εκτός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μαρέσκα, όμως, ο χρόνος της απουσίας του θα είναι 10-12 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα είναι έτοιμος να παίξει πριν τις αρχές Δεκεμβρίου.

Αντιθέτως, θετικά είναι τα νέα για τον Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Αγγλίας λόγω προβλήματος στον προσαγωγό. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και ενδέχεται να είναι διαθέσιμος για το αυριανό (13/9) ματς με την Μπρέντφορντ.

Ο Μαρέσκα προανήγγειλε επίσης ότι ο προσφάτως αποκτηθείς Αλεχάντρο Γκαρνάτσο θα είναι στην αποστολή, πιθανότατα όμως όχι στην αρχική ενδεκάδα, αφού δεν είναι 100% έτοιμος. Ο Αργεντινός εξτρέμ δεν είχε παίξει καθόλου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς βρισκόταν υπό παραχώρηση.