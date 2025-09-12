Ολυμπιακός: Χωρίς Γιάρεμτσουκ, αλλά με Ταρέμι, Μάντσα και Ποντένσε κόντρα στον Πανσερραϊκό! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή του Ολυμπιακού για την εντός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό (13/9, 18:00).

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τους Σερραίους στο Φάληρο το προσεχή Σάββατο (13/9, 18:00) για την τρίτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Παρασκευής (12/9), έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό που θα είναι ουσιαστικά το πρώτο για φέτος μπροστά στον κόσμο της ομάδας, μετά την τιμωρία στην «πρεμιέρα» με τον ASTERA AKTOR.

O Bάσκος τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεση του τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό διάστημα με πρόβλημα τραυματισμού και θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο στο Φάληρο (17/9, 19:45).

Εκτός έμειναν ακόμη οι Ροντινέι και Πνευμονίδης για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Απεναντίας, στην «ερυθρόλευκη» αποστολή συμμετέχουν τα τελευταία τρία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας (Ταρέμι, Μάντσα και Ποντένσε), ενώ είναι πολύ πιθανό να πάρουν και κάποια λεπτά συμμετοχής.

Επιπλέον, στην αποστολή βρίσκεται και ο νεαρός τερματοφύλακας, Έξαρχος, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο για το ματς κόντρα στους Κύπριους, μετά την τιμωρία του Τζολάκη από την περσινή σεζόν και την αδυναμία συμμετοχής του Μπότη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.