Με μια... βαλίτσα στο χέρι, 10.200 χιλιόμετρα σε 18 μέρες για τον ΠΑΟΚ!

Κάτι παραπάνω από 10 χιλιάδες χιλιόμετρα θα διανύσουν με μία... βαλίτσα στο χέρι οι παίκτες του ΠΑΟΚ - Τέσσερα απαιτητικά ταξίδια σε 18 μέρες.

Κεφάλια... μέσα για τον Δικέφαλο, με τη διακοπή των Εθνικών ομάδων να αποτελεί «παρελθόν». Οι «μηχανές» παίρνουν μπροστά για ένα non stop διάστημα 18 ημερών, στο οποίο οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα δοκιμαστούν σε τέσσερα απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια.

«Αυλαία» από το Απόστολος Νικολαΐδης, στο οποίο την Κυριακή (14/9 21:30), η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου Ελλάδος.

Τρία 24ωρα αργότερα, την Τετάρτη (17/9 17:30) νέο ταξίδι για τους Θεσσαλονικείς, αυτή τη φορά στη Λιβαδειά για να παίξουν απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην πρεμιέρα της νεοσύστατης League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Δύο παιχνίδια σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις, απέναντι σε δύο εκ των ευχάριστων εκπλήξεων της περσινής σεζόν, ομάδων με τη «σφραγίδα» των προπονητών τους.

Έπειτα, οι «ασπρόμαυροι» επιστρέφουν για λίγο στη... βάση, και συγκεκριμένα για δέκα ημέρες, διάστημα στο οποίο θα παίξουν απέναντι σε Παναιτωλικό (20/9 20:30) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 19:45).

Η εβδομάδα που ακολουθεί μετά την... πρεμιέρα απέναντι στους Ισραηλινούς, είναι η πιο κομβική και συνάμα η πιο απαιτητική για το σύνολο του Ρουμάνου τεχνικού.

Πρώτη «στάση» η Τρίπολη και το, πάντα ιδιαίτερο και δύσκολο, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 5η αγωνιστική της Super League απέναντι στον Αστέρα (28/9 20:30). Ακολουθεί το ταξίδι 7.000 και πλέον χιλιομέτρων μέχρι το Βίγκο και τις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού.

«Οι «Γαλιθιάνοι» της Θέλτα επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς θεωρούνται φαβορί για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Ιάγκο Άσπας και τους συμπαίκτες του στις 2 Οκτωβρίου (22:00).

Οι επτά αγώνες που θα δώσει ο Δικέφαλος μέχρι την επόμενη διακοπή «κλείνουν» με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Εντός έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό στις 5 Οκτωβρίου (20:30), στα πρώτα απαιτητικά «τεστ» ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία μέχρι τα Χριστούγεννα οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου θα δώσουν 23 παιχνίδια σε διάστημα περίπου τριών μηνών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

14/9 21:30, ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

17/9 17:30, Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

20/9 20:30, ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

24/9 19:45, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Europa League)

28/9 20:30, Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2/10 22:00, Θέλτα – ΠΑΟΚ (Europa League)

5/10 20:30, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19/10 21:00, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

23/10 22:00 Λιλ – ΠΑΟΚ (Europa League)

16/10 19:30, ΠΑΟΚ – Βόλος

28/30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2/11 19:30, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

6/11 22:00 ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (Europa League)

9/11 21:00, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

23/11 19:00, ΠΑΟΚ – Κηφισιά

27/11 19:45 ΠΑΟΚ – Μπραν (Europa League)

30/11 19:00, Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ