Ατρόμητος: Μεταγραφικό φινάλε με Μουτουσάμι

Στο πρόσωπο του διεθνή Κονγκολέζου χαφ Σαμουέλ Μουτουσάμι βρήκε τελικά ο Ατρόμητος τον αντικαταστάτη του Ουεαντρόγκο. 

Οι Περιστεριώτες έψαχναν στην αγορά για έναν μέσο μετά την πώληση του Ουεαντρόγκο στη Δανία και, έστω στο... παραένα, ο παίκτης βρέθηκε από την τουρκική αγορά. 

Ο λόγος για τον διεθνή με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σαμουέλ Μουτουσάμι, ο οποίος έχει πλούσιο παρελθόν στο Σαμπιονά, ενώ πέρυσι μετακόμισε στη Σίβασπορ, με την οποία μέτρησε 4 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Ο 29χρονος χαφ έμεινε ελεύθερος από την τουρκική ομάδα και θα αποτελέσει -πιθανότατα- το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ατρομήτου. 

Ο ΜΟυτουσάμι αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Ναντ, με την οποία κατέκτησε και το Κύπελλο Γαλλίας, ενώ έπαιξε επίσης σε Λιόν και Φορτούνα Σιτάρντ. Στην εθνική του ομάδα μετράει 42 συμμετοχές. 
 

