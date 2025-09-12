ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία για τον ΟΦΗ - Ενθαρρυντικά νέα από τον Καμαρά!

Ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο «Απ.Νικολαϊδης», τα βλέμματα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ στρέφονται στον Μαντί Καμαρά - Εκτός δεδομένα ο Ντεσπόντοφ.

Η τακτική βρίσκεται στο προσκήνιο της δουλειάς του αγωνιστικού τμήματος, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ στην Αθήνα. Η προπόνηση της Παρασκευής (12.09) ξεκίνησε με προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό δίτερμα.

Εκτός είναι δεδομένα ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος θα παραμείνει στα... πιτς για το επόμενο διάστημα, χάνοντας ένα απαιτητικό κομμάτι αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από την άλλη, τα μηνύματα από τον Μαντί Καμαρά είναι ενθαρρυντικά, με τον έμπειρο χαφ από τη Γουινέα να ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.

Το Σάββατο (13.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα.