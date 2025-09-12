MENU
Ενίσχυση με Γάλλο φορ για τα Χανιά

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζιμπρίλ Ντιανεσί, ενισχύοντας την κορυφή της επίθεσης τους έναν ποιοτικό στράικερ με υψηλές παραστάσεις.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού Djibril Dianessy.

Ο 29χρονος σέντερ φορ έρχεται για να ενισχύσει την επιθετική μας γραμμή με την εμπειρία και την ποιότητά του, έχοντας σημαντική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Ο Dianessy ξεκίνησε την καριέρα του στην Τουλούζ, όπου αγωνίστηκε με τη Β’ ομάδα καταγράφοντας 21 εμφανίσεις και 7 γκολ.

Στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Φορτούνα Σιτάρντ, με την οποία αγωνίστηκε για 4,5 χρόνια, σημειώνοντας 73 συμμετοχές, 20 γκολ και 11 ασίστ. Ακολούθησαν η Μάαστριχτ, η Πο FC στη Ligue 2, η Κάλου FC στην Εσθονία, η Λα Λουβιέρ στο Βέλγιο, ενώ πιο πρόσφατα φόρεσε τη φανέλα της Βάρνταρ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο στη Βόρεια Μακεδονία.
Djibril, καλώς ήρθες στα Χανιά!».

