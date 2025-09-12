Τα ματς από τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδοθούν

Οκτώ διεξάγονται, τα μισά θα δείξει η Cosmote TV. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη league phase του Κυπέλλου μετά την κλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η ΕΠΟ διεξήγαγε την αυτοματοποιημένη κλήρωση και ανέδειξε τους τέσσερις αντιπάλους κάθε μία από τις 20 ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο της διοργάνωσης.

Πολλά κι ενδιαφέροντα ματς θα έχουμε από την πρεμιέρα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Athens Καλλιθέα, ο Άρης θα πάει στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό (υπενθυμίζεται για τη 2η αγωνιστική της Super League η ομάδα του Γιάννη Πετράκη επικράτησε 2-0) και η ΑΕΚ θα μεταβεί στα δυτικά προάστια των Αθηνών για να κοντράρει το Αιγάλεω.

Από τα οκτώ ματς της πρεμιέρας, θα μεταδοθούν τηλεοπτικά τα τέσσερα, από την Cosmote TV που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρόκειται για τα ματς:

Παναιτωλικός - Άρης (Τετάρτη 17/9, 15:00, Cosmote Sport 1)

Αιγάλεω - ΑΕΚ (Τετάρτη 17/9, 16.00, Cosmote Sport 2)

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC (Τετάρτη 17/9, 17.30, Cosmote Sport 3)

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (Τετάρτη 17/9, 17.30, Cosmote Sport 4)

Ήτοι, βάσει προγραμματισμού δεν θα μεταδοθούν τα ματς Ηλιούπολη – Βόλος (16/9 στις 16:00), Κηφισιά – Αστέρας Aktor (17/9 στις 15:00), Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου (17/9 στις 16:00), Μαρκό – ΑΕΛ (17/9 στις 16:00) και ΟΦΗ – Καβάλα (17/9 στις 16:00).

Μιντιάρχης