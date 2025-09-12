Τζάκσον: «Δύσκολες οι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, περήφανος που είμαι στην Μπάγερν»

Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, αλλά και για την περηφάνειά του που θα φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν, μίλησε ο Νίκολας Τζάκσον, κατά την παρουσίασή του από τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός παραχωρήθηκε ως δανεικός στους Βαυαρούς από την Τσέλσι, με οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, που θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αν ο παίκτης συμπληρώσει 40 συμμετοχές τη φετινή σεζόν. Οι δύο σύλλογοι είχαν φτάσει σε συμφωνία τρεις ημέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου και ο Τζάκσον με τους εκπροσώπους του ταξίδεψαν στο Μόναχο για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή, όμως η ομάδα του Λονδίνου υπαναχώρησε από τη συμφωνία, λόγω του τραυματισμού του νεοαποκτηθέντα Λίαμ Ντέλαπ. Ο 24χρονος επιθετικός παρέμεινε στη Γερμανία και τελικά η συμφωνία ολοκληρώθηκε, μόλις τρεις ώρες πριν το κλείσιμο του μεταγραφικού «παραθύρου».

«Ήταν δύσκολες στιγμές, μία περίπλοκη περίοδος. Ήμουν αρκετά αισιόδοξος και έμεινα εδώ, γιατί εδώ ήθελα να παίξω. Είμαι πολύ περήφανος» δήλωσε ο Νίκολας Τζάκσον, ο οποίος έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του στην Ισπανία και καθιερώθηκε στη Βιγιαρεάλ, πριν μεταγραφεί το 2023 στην Τσέλσι. Στη διετία που έμεινε στο Λονδίνο πέτυχε 30 γκολ σε 81 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

«Θέλαμε να φέρουμε ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε πολύ να έρθει σε εμάς, αυτό έκανε τη διαφορά. Ο Τζάκσον μας είπε σαφώς ότι ήθελε να μείνει εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στο τέλος όλο αυτό λειτούργησε» δήλωσε με τη σειρά του ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ.