Οριστικό: Συμφωνία με Λέγκια Βαρσοβίας, αγοράζει τον Αλφαρέλα ο Άρης!

Αν και τις τελευταίες ώρες η υπόθεση του πέρασε από πολλά... κύματα, ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Λέγκια Βαρσοβίας για την αγορά του Μιγκέλ Αλφαρέλα έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ - Σήμερα (12/9) το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος!

Αισίως φαίνεται πως ολοκληρώνεται το σίριαλ Αλφαρέλα στον Άρη, με τους «κιτρινόμαυρους» να κορυφώνουν τις συζητήσεις τους με την Λέγκια Βαρσοβίας και μετά από νέο γύρο διαπραγματεύσεων, να καταλήγουν σε συμφωνία για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, το κόστος της οποίας θα φτάσει το ένα εκατομμύριο ευρώ!

Όλα δείχνουν πως ο Γάλλος επιθετικός, που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό στο δεύτερο κομμάτι της περσινής σεζόν με την φανέλα της Athens Καλλιθέα, θα αποτελέσει την προσθήκη Νο.18 για τους Θεσσαλονικείς, ενισχύοντας την γραμμή κρούσης του Μανόλο Χιμένεθ στο... παρά ένα της λήξης μεταγραφικής περιόδου.

Μπαράζ διαπραγματεύσεων!

Τις τελευταίες ημέρες, ο Άρης έκανε ξεκάθαρο το ενδιαφέρον του για τον 27χρονο και βολιδοσκόπησε τόσο τις προθέσεις της Λέγκια Βαρσοβίας, όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος και φτάνοντας σε σημείο προχωρημένων συζητήσεων.

Με την πολωνική ομάδα να επιθυμεί την αποχώρηση του, ο δρόμος ήταν πλέον ανοιχτός, ωστόσο έπρεπε να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μετακίνηση του στη Θεσσαλονίκη, κάτι που λίγο έλειψε να ανατραπεί, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για οριστικό deal μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, με τον Άρη να βρίσκεται μια ανάσα από να ντύσει τον Αλφαρέλα στα «κιτρινόμαυρα», όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA, βγάζοντας από τα ταμεία του ένα εκατομμύριο ευρώ!



Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε και την νέα βάση των τελευταίων διαπραγματεύσεων, αφού η προοπτική δανεισμού που είχε πέσει αρχικά στο τραπέζι, έδειχνε να μην είναι ικανή ώστε να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Και τελικά... happy end!

Ο ίδιος αναμένεται σήμερα (12/9) το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο με τον Άρη, η χρονική διάρκεια του οποίου δεν έχει -προς το παρόν- αποσαφηνιστεί...