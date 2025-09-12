Έφτασε στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Ζοάο Μάριο που θα περάσει τις επόμενες ώρες από ιατρικές εξετάσεις και θα ολοκληρώσει την μετακίνηση του στην Ένωση.

Όπως διαβάσατε από χθες, η Ένωση συμφώνησε σε όλα με την Μπεσίκτας για να αποκτήσει δανεικό για έναν χρόνο τον 32χρονο Πορτογάλο άσο και πλέον μετά και την άφιξη του στην Ελλάδα μετράμε αντίστροφα για να ολοκληρωθεί η σπουδαία προσθήκη. Ο παίκτης τις επόμενες ώρες θα περάσει από όλα τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και θα σφραγίσει την μετακίνηση του στον Δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως η υπόθεση του Ζοάο Μάριο προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε αμέσως την απόκτηση του, με την ΑΕΚ να κινείται δυναμικά και να φτάνει σε συμφωνία με την Μπεσίκτας και προφανώς με τον ίδιο τον παίκτη.

Ο Πορτογάλος άσος ανήκει στην Μπεσίκτας με την οποία έχει φέτος οκτώ συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ, δεσμεύεται με συμβόλαιο μαζί της μέχρι το 2027 όμως έψαχνε κάτι διαφορετικό και το πρότζεκτ της ΑΕΚ τον έπεισε. Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στα άκρα αλλά έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Η Μπεσίκτας τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Μπεσίκτας.

Ξεκίνησε την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ' όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.