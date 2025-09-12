Στο στόχαστρο της Νάπολι ο Μέινου - Θετική για δανεισμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Manchester Evening News», ο 20χρονος μέσος δεν μπόρεσε να βρει το σημείο επαφής με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», η οποία απέρριψε τις απαιτήσεις του για νέο συμβόλαιο και τον Ιανουάριο αναμένεται να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «ESPN», ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε επαφές με τη Νάπολι, η οποία θέλει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και ο Αντόνιο Κόντε έχει εισηγηθεί την απόκτηση του.
Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει δανεικό.