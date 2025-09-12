Στο στόχαστρο της Νάπολι ο Μέινου - Θετική για δανεισμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του Κόμπι Μέινου και ανοίγει την πόρτα της αποχώρησης του, με την Νάπολι να έχει δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωση του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Manchester Evening News», ο 20χρονος μέσος δεν μπόρεσε να βρει το σημείο επαφής με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», η οποία απέρριψε τις απαιτήσεις του για νέο συμβόλαιο και τον Ιανουάριο αναμένεται να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «ESPN», ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε επαφές με τη Νάπολι, η οποία θέλει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και ο Αντόνιο Κόντε έχει εισηγηθεί την απόκτηση του.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει δανεικό.