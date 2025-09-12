Βρετανία: Δικαστής απεφάνθη ότι είναι... ok να απορρίπτεις υποψήφιους εργαζόμενους αν υποστηρίζουν «λάθος» ομάδα

Όλοι γνωρίζουμε πως σε περιπτώσεις ανθρώπων που υποστηρίζουν με πάθος τις ομάδες τους, συχνά παρατηρούνται έντονες διαφωνίες που μπορεί να οδηγήσουν και σε ακραίες... εντάσεις.

Όταν αυτό συμβαίνει στον χώρο εργασίας και χάνεται εντελώς το μέτρο, το αθώο πείραγμα μπορεί να μετατραπεί σε αγένεια ή και κακοποιητική συμπεριφορά. Δικαστής στη Βρετανία, που ασχολείται με τις εργατικές διαμάχες, αποφάνθηκε ότι είναι νόμιμο να απορριφθεί κάποιος υποψήφιος για μια θέση εργασίας αν υποστηρίζει αντίπαλη ομάδα από την πλειοψηφία των εργαζόμενων στο γραφείο!

Με απλά λόγια, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να βασίζουν τις αποφάσεις πρόσληψης στο αν ένας υποψήφιος νέος συνάδελφος μπορεί να «βλάψει την αρμονία στο γραφείο» επειδή δεν υποστηρίζει την ίδια ομάδα, όπως προκύπτει από την απόφαση του δικαστή Daniel Wright.

Ο Wright εκτίμησε ότι ένας εργοδότης δεν παραβιάζει το εργατικό δίκαιο, αν απορρίψει οπαδό της Τότεναμ επειδή το γραφείο είναι γεμάτο από φίλους της Άρσεναλ.

Όλο αυτό ξεκίνησε μετά από την αγωγή που άσκησε μια γυναίκα στη Βρετανία, η οποία δεν πήρε τη δουλειά που κυνηγούσε επειδή είχε διαφορετικές συνήθειες από την πλειονότητα των Βρετανων. Για παράδειγμα, δεν της άρεσε να πηγαίνει στην παμπ μετά τη δουλειά και αυτό κρίθηκε από την υποψήφια εργοδότριά της ως red flag, υπό την έννοια ότι δεν θα ταίριαζε με την υπόλοιπη ομάδα που θα την θεωρούσε ξένο σώμα.

Επεκτείνοντας τα όρια, σύμφωνα με τον Guardian ακόμα και η υποστήριξη μιας ομάδας που δεν είναι δημοφιλής στο γραφείο δίνει στους εργοδότες το δικαίωμα να άποκλείσουν υποψήφιους εργαζόμενους χωρίς να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για «διακρίσεις».