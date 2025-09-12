Μπιλάλ: Υπογράφει για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό B'

Στην δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του, ο Μπιλάλ Μάζχαρ, ο οποίος αναμένεται σήμερα (12/9) να περάσει από ιατρικά και ακολούθως να ανακοινωθεί από τους «Ερυθρόλευκους».

O 21χρονος στράικερ πριν από περίπου τρία χρόνια είχε εντυπωσιάσει με την ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού σκοράροντας μάλιστα πέντε γκολ σε αναμέτρηση κόντρα στη Σλάβια Σόφιας για το UEFA Youth League.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός πήρε μέρος με την Β΄ομάδα του Παναθηναϊκού στη Super League 2, ενώ έφτασε κοντά στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δίχως ωστόσο τούτο να συμβεί.

Στις 31 Αυγούστου 2024 υπέγραψε συμβόλαιο με την Εστρέλα Αμαδόρα, ωστόσο ολοκλήρωσε την περυσινή σεζόν στη Λαμία. Ο Μπιλάλ θα επιχειρήσει να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στο επιθετικό κομμάτι θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή στην καριέρα του.