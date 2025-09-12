Ζοάο Μάριο: Το μυαλό που ορίζει τον ρυθμό (vids)

Ο Πορτογάλος που δεν χρειάζεται φανταχτερά γκολ για να αποδείξει την αξία του, αλλά μόνο μια καλοζυγισμένη πάσα.

Το πρώτο ενδιαφέρον που βρίσκει κανείς αν ψάξει λίγο περισσότερο για τον Ζοάο Μάριο, τον Πορτογάλο διεθνή που απέκτησε η ΑΕΚ την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, αφορά την παιδική του ηλικία. Από τις ακαδημίες της Πόρτο, της πόλης που γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα του χρόνια, μετακόμισε μόλις στα 11 του χρόνια σ’ αυτές της Σπόρτιγκ στη Λισαβώνα. Πώς γίνεται αυτό; Οι δύο ομάδες είναι διάσημες για τις ακαδημίες τους και δεν συνηθίζουν να παίρνουν παίκτες η μία από την άλλη.

Σ’ αυτή τη λεπτομέρεια κρύβεται μια φανταχτερή ιστορία πετυχημένου scouting. Εκεί που οι άνθρωποι της Πόρτο έβλεπαν ένα παχουλό παιδί που είχε μεν αντίληψη του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορούσε να τρέξει, αυτοί της Σπόρτιγκ αναγνώρισαν ένα αυθεντικό ποδοσφαιρικό μυαλό που ακόμα και σε μικρή ηλικία «διάβαζε» το παιχνίδι. Έτσι αποφάσισαν να προτείνουν στον «gordinho», τον «γεματούλη» όπως ήταν το παρατσούκλι του, να μετακομίσει στην πρωτεύουσα και να αλλάξει τη ζωή του.

Το αποτέλεσμα το έχουμε δει πια. Και φυσικά θα το δούμε από πιο κοντά μετά τη συμφωνία του 32χρονου μεσοεπιθετικού με την Ένωση.

Γεννημένος στις 19 Ιανουαρίου 1993 στην Πόρτο, ο Ζοάο Μάριο Νάβαλ ντα Κόστα Εδουάρντο ανέδειξε από μικρός την ικανότητά του να ελέγχει τον ρυθμό στο κέντρο. Όπως συμβαίνει σε όλα τα ταλαντούχα παιδιά των «λιονταριών», έτσι κι αυτός με το που έκλεισε τα 18 του χρόνια υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι μπήκε στα χαρτιά των ομοσπονδιακών προπονητών της Πορτογαλίας και τον καλούσαν ακόμα κι όταν ήταν ένα χρόνο μικρότερος από την ηλικία (δηλαδή στα 14 έκανε ντεμπούτο στην εθνική Κ15), κάτι που δεν συμβαίνει συχνά ειδικά στην Πορτογαλία, όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος.

Μέχρι να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο είχε καταφέρει να μετρήσει ήδη 38 συμμετοχές στις «μικρές» εθνικές ομάδες. Ήταν αυτό που λέμε prospect και οι Πορτογάλοι φυσικά τον «κατοχύρωσαν» από νωρίς. Σε αντίθεση με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Ουίλσον Εντουάρντο, ο οποίος είναι επίσης ποδοσφαιριστής (Μπελενένσες) και επέλεξε να ακολουθήσει τη ρίζα της οικογένειας και να αγωνιστεί με την Αγκόλα.

Ενδιαφέρον, επίσης, έχει και το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα της Σπόρτιγκ. Το οποίο δεν έγινε σε κάποιο ματς κυπέλλου ή αδιάφορο ματς πρωταθλήματος, αλλά στο Europa League! Μπήκε αλλαγή στο τελευταίο ματς του ομίλου εναντίον της Λάτσιο στις 14/12 του 2012.

Βασικό στέλεχος της Β’ ομάδας της Σπόρτιγκ στη 2η κατηγορία της Πορτογαλίας για δύο σεζόν, άνοιξε για πρώτη φορά τα φτερά του ως δανεικός στη Σετούμπαλ στη μέση της περιόδου 2013-14. Εκεί έβγαλε μάτια: Σε 15 ματς πρόλαβε να μοιράσει έξι ασίστ και παρ’ ότι δεν σκόραρε, η Σπόρτιγκ τον πήρε πίσω αμέσως.

Βασικός την περίοδο 2014-15 με 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 7 γκολ και 4 ασίστ, έχοντας κάνει ήδη το ντεμπούτο του με την εθνική Ανδρών, έκρινε ότι στα 22 του ήταν η ώρα για το μεγάλο βήμα: Μεταγραφή στην Ίντερ Μιλάνου. Οι νερατζούρι «ξηλώθηκαν» 45 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν και τον υποδέχτηκαν με μεγάλες προσδοκίες, τις οποίες όμως δεν δικαίωσε.

Οι αριθμοί του δεν ήταν κακοί τις δύο σεζόν που έπαιξε εκεί: 47 συμμετοχές, 3 γκολ και 10 ασίστ. Η σταθερότητα, όμως, δεν ήρθε: αλλαγές προπονητών, προσαρμογή στο στυλ του ιταλικού ποδοσφαίρου και ανταγωνισμός στο ρόστερ περιόριζαν τη συνεισφορά του, κι έτσι ακολούθησαν διάφοροι δανεισμοί.

Ούτε η Αγγλία, ούτε η Ρωσία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «άγονη γραμμή», για έναν ποδοσφαιριστή που είχε αναδειχτεί ήδη πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016. Δεν κατάφερε, όμως, να αναδειχτεί ούτε το εξάμηνο στη Γουέστ Χαμ, ούτε τον χρόνο στη Λοκομοτίβ Μόσχας, όπου μάλιστα έπαιξε και στο Champions League. Τη σεζόν 2020-21 επέστρεψε στην τελευταία χρονιά δανεισμού του από την Ίντερ στη Σπόρτιγκ, με την οποία είχε άλλη μια γεμάτη χρονιά (34 ματς με 2 γκολ και 2 ασίστ).

Εκεί που η Σπόρτιγκ ετοιμαζόταν να του κάνει πρόταση, του χτύπησε την πόρτα η «άσπονδη φίλη» της, η Μπενφίκα. Πλέον ο Ζόρζε Ζεσούς τον γνώριζε καλά και έκρινε ότι μπορεί να τον εμπιστευθεί. Με τους «αετούς» είχε τρία γεμάτα χρόνια, με boost χρονιά την 2022-23 όπου είχε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 23 γκολ και 12 ασίστ. Ήταν η πρώτη (και μοναδική ως τώρα) χρονιά του με διψήφιο αριθμό γκολ. Συνολικά στην καριέρα του έχει 71 γκολ και 89 ασίστ, κάτι που δείχνει την προτεραιότητά του.

Η αλλαγή προπονητή στη Μπενφίκα και τα χρόνια που περνούσαν τον έπεισαν ότι χρειάζεται κάποια γερά συμβόλαια, αφού είχε καβατζάρει πλέον και τα 30. Έτσι αποφάσισε να πει το «ναι» στη Μπεσίκτας και μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη τον Σεπτέμβριο του 2024 ως δανεικός. Και πάλι εκεί έδειξε σταθερότητα (37 συμμετοχές, 7 γκολ, 4 ασίστ), όμως όχι και το κάτι παραπάνω που περίμεναν οι «αετοί».

Το αγωνιστικό του προφίλ το’ χει ξεδιπλώσει πολλά χρόνια τώρα. Στην καθημερινότητά του έχει ο ίδιος δηλώσει ότι το κλειδί για να παίζει καλύτερα είναι η καλή σχέση του με τους συμπαίκτες και προπονητές του και η σταθερότητα στην καθημερινή προπόνηση.