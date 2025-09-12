Πολωνικά ΜΜΕ: «Άλλαξε σε μια νύχτα η πρόταση του Άρη για Αλφαρέλα - Δεν προχωράει η συμφωνία»

Νέα διάσταση στο ενδιαφέρον του Άρη για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα δίνει πολωνικό δημοσίευμα, το οποίο κάνει λόγο για αλλαγή στάσης των «κιτρινόμαυρων» και διαφορετικά δεδομένα στην τελική πρόταση που κατατέθηκε στον ποδοσφαιριστή, με την υπόθεση να οδεύει προς «ναυάγιο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «goal.pl» φαίνεται πως έχουμε ανατροπή της τελευταίας στιγμής και όλα δείχνουν πως ο Γάλλος επιθετικός της Λέγκια Βαρσοβίας δεν θα φορέσει την φανέλα του Άρη.

Τα προηγούμενα 24ωρα ο ίδιος εμφανιζόταν πολύ κοντά στην μεταγραφή του στους Θεσσαλονικείς, έχοντας σταματήσει να λαμβάνει μέρος στις προπονήσεις της πολωνικής ομάδας, με τον προπονητή, Έντουαρντ Ιορντανέσκου, να έχει προαναγγείλει την αποχώρηση του.

Ωστόσο, το πολωνικό δημοσίευμα δίνει νέα τροπή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αλλαγή της πρότασης του Άρη μέσα σε μια νύχτα, με την τελική πρόταση να διαφέρει σημαντικά τόσο στις οικονομικές απολαβές του Αλφαρέλα όσο και στους όρους με την Λέγκια Βαρσοβίας και την συμφωνία να «παγώνει».

Αναλυτικά όσα υποστηρίζει το «goal.pl»:

«Η πρόταση του Άρη άλλαξε μέσα σε μια νύχτα. Ο Αλφαρέλα επρόκειτο να λάβει πολύ χαμηλότερο μισθό από τον αρχικά υποσχεθέντα, ενώ και οι όροι για τη Λέγκια επιδεινώθηκαν. Μια πηγή μας διαβεβαιώνει ότι ως αποτέλεσμα, η συμφωνία δεν θα προχωρήσει και ο Αλφαρέλα θα παραμείνει στη Λέγκια Βαρσοβίας μέχρι τον χειμώνα.

Σε αυτήν την υπόθεση έχουν ήδη σημειωθεί αρκετές ανατροπές, οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμη για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα κλείνει την Παρασκευή (12/9), συνεπώς ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι ελάχιστος».