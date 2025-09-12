Πήραν και Φάνη Μαυρομμάτη τα Χανιά - Έφτασαν τις 26 μεταγραφές!

Την 26η μεταγραφή τους ενόψει της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι Κρητικοί, αποκτώντας ακόμη έναν παίκτη με παραστάσεις στη Σούπερ Λιγκ, τον άλλοτε στόπερ του Παναθηναϊκού, Φάνη Μαυρομμάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Νέο απόκτημα της ομάδας μας ο Θεοφάνης Μαυρομμάτης

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Θεοφάνη Μαυρομμάτη, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική μεταγραφή για την ομάδα μας. Ο 28χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας και αναμένεται να ενισχύσει αποφασιστικά την γραμμή οπισθοφυλακής, προσφέροντας δύναμη, εμπειρία και σταθερότητα στο αμυντικό μας πλάνο.

Ο Μαυρομμάτης γεννήθηκε στο Άργος στις 16 Ιανουαρίου 1997 και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στον Παναργειακό. Το 2015, σε ηλικία 18 ετών, εντάχθηκε στην Κ19 του Παναθηναϊκού, με τον οποίο μέτρησε 58 συμμετοχές και 6 γκολ, ενώ με την πρώτη ομάδα είχε 26 συμμετοχές (και 1 ασίστ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο «τριφύλλι» (5,5 χρόνια συνολικά), τον Ιανουάριο του 2020 και για ένα εξάμηνο αγωνίστηκε δανεικός στη Σοντερίσκε Δανίας, μετρώντας 3 εμφανίσεις και κατακτώντας το εγχώριο κύπελλο.

Τον Ιανουάριο του 2021 μετακόμισε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε για 2,5 χρόνια, με 48 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Al-Adalah στη Β’ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, με 19 εμφανίσεις.

Ο Θεοφάνης έχει επίσης εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, αγωνιζόμενος στις εθνικές ομάδες Κ18 (2 συμμετοχές), Κ19 (2 συμμετοχές) και Κ21 (1 συμμετοχή).

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ καλωσορίζει τον Θεοφάνη Μαυρομμάτη και εύχεται καλή επιτυχία στη νέα του πρόκληση, ενισχύοντας σημαντικά την άμυνα της ομάδας.