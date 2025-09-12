Πήραν Άοσμαν και Φάνη Μαυρομμάτη τα Χανιά - Έφτασαν τις 26 μεταγραφές!

Στις 26 μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν έφτασαν οι Κρητικοί, αποκτώντας ακόμη δύο παίκτες με παραστάσεις στη Σούπερ Λιγκ, τον άλλοτε στόπερ του Παναθηναϊκού, Φάνη Μαυρομμάτη και τον Σύριο μεσοεπιθετικό, Αίας Άοσμαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Έλληνα στόπερ:

Νέο απόκτημα της ομάδας μας ο Θεοφάνης Μαυρομμάτης

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Θεοφάνη Μαυρομμάτη, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική μεταγραφή για την ομάδα μας. Ο 28χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας και αναμένεται να ενισχύσει αποφασιστικά την γραμμή οπισθοφυλακής, προσφέροντας δύναμη, εμπειρία και σταθερότητα στο αμυντικό μας πλάνο.

Ο Μαυρομμάτης γεννήθηκε στο Άργος στις 16 Ιανουαρίου 1997 και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στον Παναργειακό. Το 2015, σε ηλικία 18 ετών, εντάχθηκε στην Κ19 του Παναθηναϊκού, με τον οποίο μέτρησε 58 συμμετοχές και 6 γκολ, ενώ με την πρώτη ομάδα είχε 26 συμμετοχές (και 1 ασίστ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο «τριφύλλι» (5,5 χρόνια συνολικά), τον Ιανουάριο του 2020 και για ένα εξάμηνο αγωνίστηκε δανεικός στη Σοντερίσκε Δανίας, μετρώντας 3 εμφανίσεις και κατακτώντας το εγχώριο κύπελλο.

Τον Ιανουάριο του 2021 μετακόμισε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε για 2,5 χρόνια, με 48 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Al-Adalah στη Β’ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, με 19 εμφανίσεις.

Ο Θεοφάνης έχει επίσης εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, αγωνιζόμενος στις εθνικές ομάδες Κ18 (2 συμμετοχές), Κ19 (2 συμμετοχές) και Κ21 (1 συμμετοχή).

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ καλωσορίζει τον Θεοφάνη Μαυρομμάτη και εύχεται καλή επιτυχία στη νέα του πρόκληση, ενισχύοντας σημαντικά την άμυνα της ομάδας.

Η ανακοίνωση για τον Άοσμαν:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Άιας Άοσμαν, μια μεταγραφή-ορόσημο που αναβαθμίζει σημαντικά την ομάδα μας και δυναμώνει αποφασιστικά τη μεσοεπιθετική της γραμμή.

Ο Άιας Άοσμαν, γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1994 στο Καμισλί της Συρίας, από τα 14 του χρόνια μετακόμισε στη Γερμανία, εντάσσοντας τις πρώτες του ποδοσφαιρικές εμπειρίες στην ακαδημία της Μιντερχέιντε 1895. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, την Οσνάμπρικ και την Πρέουζεν.

Το 2011 ο ικανός επιθετικός μέσος υπέγραψε στη Βιέντεμπρουκ 2000, όπου μέτρησε 23 συμμετοχές, 8 γκολ και 1 ασίστ, ενώ την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Κολωνίας με 41 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ. Τη διετία 2013-2015 φόρεσε τη φανέλα της Γιάν Ρέγκενσμπουργκ, καταγράφοντας 73 συμμετοχές, 19 γκολ και 11 ασίστ, κερδίζοντας το ενδιαφέρον της Ντιναμό Δρέσδης.

Με την Γερμανική ομάδα αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019 με 107 συμμετοχές, 16 γκολ και 9 ασίστ. Το 2019-2020 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Αντάνα Ντεμιρσπόρ, όπου είχε 30 συμμετοχές, 8 γκολ και 3 ασίστ. Την επόμενη περίοδο αγωνίστηκε στη Μπεϊκόζ Ανατολού Σπορ (14 συμμετοχές, 4 γκολ, 32 ασίστ) και στη συνέχεια στη Χέρμανσταντ της Ρουμανίας (13 συμμετοχές, 1 γκολ).

Το 2021 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ιωνικού Νικαίας, όπου αγωνίστηκε ενάμιση χρόνο. Την πρώτη σεζόν είχε 34 συμμετοχές, 8 γκολ και 11 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Super League στην αντίστοιχη ψηφοφορία. Το πρώτο μισό της επόμενης χρονιάς κατέγραψε 14 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στην Τουρκία για την Πεντίκσπορ (17 συμμετοχές, 5 γκολ, 1 ασίστ), ενώ ακολούθησαν η Γεντσλερμπιρλίγκι (8 συμμετοχές, 3 γκολ) και η Γκόστιβαρ (10 συμμετοχές), όπου αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο.

Συνολικά, στην καριέρα του μετρά 389 συμμετοχές, 81 γκολ και 45 ασίστ, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Συρίας, με 11 συμμετοχές και 2 γκολ.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Άιας Άοσμαν στην ομάδα και εύχεται καλή ποδοσφαιρική σεζόν με επιτυχίες και σπουδαίες εμφανίσεις