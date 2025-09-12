O Tιάγκο Αλκάνταρ ανέλαβε και επίσημα ρόλο στο προπονητικό τιμ της Μπαρτσελόνα

Η επιστροφή του Τιάγκο Αλκάνταρα στην Μπαρτσελόνα, επισημοποιήθηκε από τους «μπλαουγκράνα», με τον Βραζιλιάνο να αναλαμβάνει ρόλο βοηθού στο πλευρό του Χάνσι Φλικ.

Ο πρώην χαφ των Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Λίβερπουλ, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας έμεινε στον χώρο του ποδοσφαίρου, ακολουθώντας βήματα προπονητή.

Την περσινή σεζόν θήτευσε για έναν μήνα δίπλα στον Χάνσι Φλικ, προκειμένου να πάρει μια πρώτη... γεύση και στη συνέχεια ακολούθησε μαθήματα προπονητικής, για να κάνει το επόμενο βήμα.

Το φετινό καλοκαίρι ο Τιάγκο Αλκάνταρα επέστρεψε στο προπονητικό επιτελείο του Γερμανού προπονητή και όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά θα έχει μόνιμο ρόλο βοηθού του Χάνσι Φλικ.