Κεραυνοί Φελίπε Mέλο για Ντε Μπουρ: «Έσπαγε τα νεύρα σε όλους στα αποδυτήρια»

Ο πρώην χαφ της Ίντερ, Φελίπε Μέλο μιλώντας στην Gazzetta Dello Sport, απασφάλισε για τον πρώην προπονητή των «νερατζούρι», Φρανκ Ντε Μπουρ.

Με αφορμή το ντέρμπι της Ίντερ με την Γιουβέντους, ο Φελίπε Μέλο, που φόρεσε την φανέλα και των δύο ομάδων, μίλησε για τις εμπειρίες του και όταν η κουβέντα έφτασε στην θητεία του Φρανκ Ντε Μπουρ στον πάγκο των «νερατζούρι», ο Βραζιλιάνος χαφ πέταξε... κεραυνούς.

«Από ποδόσφαιρο δεν κατάλαβε ποτέ τίποτα, ούτε ήταν ικανός. Μιλούσε άσχημα ακόμα και για τον Γκαμπιγκόλ (σ.σ. Γκάμπριελ Μπαρμπόσα), φωνάζοντάς τον «Gabi-ex-gol» (Γκάμπι-πρώην-γκολ).

Δεν μιλούσε ιταλικά, έσπαγε τα νεύρα σε όλους στα αποδυτήρια. Κράτησε μόλις τρεις μήνες και μετά συνέλεξε αποτυχίες αλλού. Δόξα τω Θεώ, εκείνη τη χρονιά ήρθε ο Πιόλι!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος μέσος.