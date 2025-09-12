Κεραυνοί Φελίπε Mέλο για Ντε Μπουρ: «Έσπαγε τα νεύρα σε όλους στα αποδυτήρια»

Με αφορμή το ντέρμπι της Ίντερ με την Γιουβέντους, ο Φελίπε Μέλο, που φόρεσε την φανέλα και των δύο ομάδων, μίλησε για τις εμπειρίες του και όταν η κουβέντα έφτασε στην θητεία του Φρανκ Ντε Μπουρ στον πάγκο των «νερατζούρι», ο Βραζιλιάνος χαφ πέταξε... κεραυνούς.
«Από ποδόσφαιρο δεν κατάλαβε ποτέ τίποτα, ούτε ήταν ικανός. Μιλούσε άσχημα ακόμα και για τον Γκαμπιγκόλ (σ.σ. Γκάμπριελ Μπαρμπόσα), φωνάζοντάς τον «Gabi-ex-gol» (Γκάμπι-πρώην-γκολ).
Δεν μιλούσε ιταλικά, έσπαγε τα νεύρα σε όλους στα αποδυτήρια. Κράτησε μόλις τρεις μήνες και μετά συνέλεξε αποτυχίες αλλού. Δόξα τω Θεώ, εκείνη τη χρονιά ήρθε ο Πιόλι!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος μέσος.