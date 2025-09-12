Απίστευτο: Ομάδα της League One δήλωσε στο πρωτάθλημα παίκτη που είναι φυλακή!

Η Μάνσφιλντ που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου (League One), προχώρησε σε μια πρωτόγνωρη κίνηση.

Η αγγλική ομάδα, στην λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που παρέδωσε στην EFL για την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα, έχει κανονικά το όνομα του Λούκας Έικινς, που εκτίει ποινή φυλάκισης για τροχαίο δυστύχημα.

Ο 36χρονος επιθετικός καταδικάστηκε τον περασμένο Απρίλιο σε ποινή 14 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 33χρονου ποδηλάτη Άντριαν Ντάνιελ, που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής.

Έτσι, ο Έικινς εκτίει ποινή φυλάκισης και λόγω καλής διαγωγής, αναμένεται να αποφυλακιστεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου θα είναι ξανά διαθέσιμος να αγωνιστεί με την Μάνσφιλντ, αφού τον έχει δηλώσει κανονικά στην λίστα για το πρωτάθλημα της League One...