Παβάρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Γαλλία»

Ο Γάλλος διεθνής αμυντικός δήλωσε πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην Μαρσέιγ, την ομάδα στην οποία εντάχθηκε στις τελευταίες στιγμές της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

«Είναι πολύ συγκινητικό. Έχουν περάσει εννέα χρόνια από τότε που έφυγα από τη Γαλλία. Μου έλειψε πολύ. Γι' αυτό το έργο μου άρεσε αμέσως. Είμαι πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι τιμή που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Παβάρ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της παρουσίασής του.

«Χρειαζόμουν να βιώσω λίγο ενθουσιασμό, να είμαι πιο κοντά στην οικογένειά μου, να επιστρέψω στη Γαλλία. Δεν έχω παίξει πολύ στη Γαλλία και ήθελα να αποδείξω την αξία μου και εδώ», πρόσθεσε ο Γάλλος αμυντικός, ο οποίος έφυγε από τη Λιλ στα 20 για να ενταχθεί στη Στουτγάρδη, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου και στη συνέχεια στην Ίντερ.

«Έμαθα για το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ, είναι ένα φιλόδοξο έργο και το να παίζεις στο Βελοντρόμ, μπροστά σε ένα sold-out κοινό, με αυτό το κοινό, με αυτό το ζήλο, είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να βιώσεις», είπε.

«Η Μαρσέιγ είναι επίσης ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Ήμουν αρκετά τυχερός που κέρδισα τρόπαια με την Μπάγερν και την Ίντερ, αλλά η Μασσαλία είναι κάτι που δεν μπορείς να αρνηθείς. Είναι υπέροχη», εξήγησε ο Παβάρ.