Η Σαχτάρ κατηγορεί την ουκρανική ομοσπονδία και τον Σεφτσένκο για το ντόπινγκ του Μούντρικ!

Προσωρινά τιμωρημένος κι εν αναμονή δικαστικής απόφασης μετά από θετικό τεστ για μελδόνιο, ο Μιχάιλο Μούντρικ περιμένει την καταδίκη του, όμως οι αποκαλύψεις στην Ουκρανία είναι ραγδαίες.

Ο 24χρονος Ουκρανός εξτρέμ, ο οποίος αντιμετωπίζει τετραετή αποκλεισμό κι έχει ήδη εκτίσει σχεδόν ένα χρόνο εκτός γηπέδων, προκαλεί πραγματική αντιπαράθεση στη χώρα μεταξύ της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία κατηγορείται ότι συμμετείχε στη χρήση της απαγορευμένης ουσίας.

Ο λόγος; Ένα τεστ θετικό στην απαγορευμένη ουσία μελδόνιο. Ένα φάρμακο στο οποίο η διάσημη Ρωσίδα τενίστρια Μαρία Σαράποβα βρέθηκε θετική το 2016 και το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στηθάγχης και των καρδιακών παθήσεων.

Το μελδόνιο αυξάνει τη ροή του αίματος στον καρδιακό μυ και θεωρείται παράγοντας που βελτιώνει την απόδοση. Με προσωρινή αναστολή από τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ουκρανός διεθνής αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού έως και τεσσάρων ετών ή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο πρώην σύλλογός του, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία τον πούλησε στην Τσέλσι για 70 εκατομμύρια ευρώ (συν 30 εκ. σε μπόνους), αμφισβητεί τον ρόλο της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε αυτό το θέμα κι εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής καταγγελίας και νομικών ενεργειών.

Ο σύλλογος θα εξαπολύσει επίθεση εάν επιβεβαιωθεί ότι ο παίκτης έλαβε αυτές τις απαγορευμένες ουσίες κατά τη διάρκεια προπόνησης με την Εθνική ομάδα της χώρας του. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Άντρι Σεφτσένκο, αναφέρεται ως πιθανός «δράστης» για τη χρήση του προϊόντος από τον παίκτη.

«Ο Σεφτσένκο πιθανότατα έδωσε τη συγκατάθεσή του για την ένεση αυτών των βλαστοκυττάρων στον Μούντρικ, επειδή ο ίδιος ο Άντρι τα χρησιμοποιεί για να δείχνει νεότερος», επισήμανε ο δημοσιογράφος Ιγκόρ Μπούρμπας στο κανάλι του, στο YouTube.

Δεδομένων αυτών των σοβαρών αμφιβολιών, η Σαχτάρ Ντόνετσκ -η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να εισπράξει το πλήρες ή μερικό μπόνους των 30 εκ. ευρώ σε περίπτωση αποκλεισμού του παίκτη- θα μπορούσε να απαντήσει με νομική προσφυγή κατά της Ομοσπονδίας