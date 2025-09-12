Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι συνελήφθη για φοροδιαφυγή

Mπλεξίματα με τον νόμο έχει ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Κίκι Μουσάμπα, που στο παρελθόν φόρεσε την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 48χρονος Μουσάμπα, συνελήφθη από τις ολλανδικές αρχές κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή, για ποσό που φτάνει τις 115.000 ευρώ.

Η οικονομική αστυνομία της Ολλανδίας, προχώρησε στην σύλληψη του πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς είχε δηλώσει ψευδώς ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Ο Μουσάμπα αντίθετα, έμενε, εργαζόταν και πληρωνόταν στην Ολλανδία, με τις αρχές να κάνουν έφοδο στο σπίτι του, προχωρόντας στην κατάσχεση εγγράφων αλλά και πολυτελών ρολογιών.

Ο 48χρονος εργάζεται ο βοηθός προπονητή στην δεύτερη ομάδα του Άγιαξ, ενώ αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ξεκινήσει η δίκη του