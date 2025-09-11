Άρης: Μια ανάσα από Αλφαρέλα

O Μιγκέλ Αλφαρέλα είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τα κιτρινόμαυρα

Ενίσχυση της τελευταίας στιγμής για τον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μιγκέλ Αλφαρέλα, με τον ποδοσφαιριστή να έχει φύγει και να μην λαμβάνει μέρος στις προπονήσεις της Λέγκια και, όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα από το SDNA.gr, οι κιτρινόμαυροι έχουν εντείνει τις επαφές και μάλιστα δεν αποκλείεται, μέσα στις επόμενες ώρες, να επέλθει και οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς κοντά στις 700 χιλ. με τη Λέγκια να το σκέφτεται σοβαρά.

Μένει να δούμε αν οι συζητήσεις καρποφορήσουν και ο παίκτης θα τεθεί άμεσα στις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ.