Παναιτωλικός: Κάνει κάτοικο Αγρινίου τον Μπουχαλάκη

Μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της ιστορίας του ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Παναιτωλικός, καθώς θέλει να πάρει στο Αγρίνιο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Ο Έλληνας παίκτης ξεκίνησε από τον Εργοτέλη και συνέχισε στον Ολυμπιακό, όπου με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε σε 226 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 14 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ, ενώ κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Στο βιογραφικό του έχει επίσης θητείες σε Νότιγχαμ Φόρεστ, Κόνιασπορ και Χέρτα Βερολίνου, μετρώντας συνολικά 385 εμφανίσεις σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Μπουχαλάκης αναμένεται σύντομα στο Αγρίνιο ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία με τον Παναιτωλικό και να γίνει κάτοικος Αιτωλοακαρνανίας.