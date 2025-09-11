Δεν μετράει μόνο το ποδόσφαιρο: Βράβευσε τους αριστούχους του ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός δίνει τεράστια βάση και στην μόρφωση των παιδιών που αγωνίζονται στις Ακαδημίες του, κάτι που απέδειξε και σήμερα.

Πέρα από καλούς και σωστούς ποδοσφαιριστές, ο Παναθηναϊκός θέλει να αναδείξει μέσα από τα τμήματα υποδομών του και καλούς και σωστούς μαθητές και πολίτες.

Οι «πράσινοι» δίνουν μεγάλη σημασία στην μόρφωση των παιδιών που αγωνίζονται στις Ακαδημίες τους και το απέδειξαν και σήμερα, όταν προχώρησαν στην βράβευση των αριστούχων της περσινής χρονιάς.

Παρόντες ήταν οι Τάκης Φύσσας και Θεόδωρος Ελευθεριάδης, αλλά και οι προπονητές των ομάδων του «Τριφυλλιού», που συνεχάρησαν τα παιδιά για τις επιδόσεις τους στο σχολείο.

Δείτε φωτογραφίες: