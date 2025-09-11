Ντοναρούμα: «Στόχος μου να γράψω ιστορία στη Σίτι»

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά για τη νέα του πορεία στη Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας ότι το μεγάλο του όνειρο είναι να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ομάδα και την πόλη.

Ο μέχρι πρότινος γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τους «Πολίτες» και σκόρπισε χαμόγελα και ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας δείχνει αποφασιστικότητα και την αφοσίωση να πρωταγωνιστήσει.

«Ο στόχος μου είναι να γράψω ιστορία στη Σίτι, να γίνω ένα αληθινό σύμβολο αυτής της πόλης και αυτού του συλλόγου», δήλωσε ο Ιταλός τερματοφύλακας. «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου: να κάνω τους φιλάθλους περήφανους για μένα και ελπίζω να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα».