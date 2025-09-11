ΠΑΟΚ: «Τρέχει» για ΟΦΗ ο Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος μετά τον τραυματισμό του και κάνει αγώνα δρόμου για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ - Τα νεότερα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση φτάνει στο τέλος της και οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου κορυφώνουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ.

Την Πέμπτη (11.09) το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ακολούθησαν ασκήσεις 1 Vs 1 και στη συνέχεια δουλειά στο τακτικό κομμάτι.

Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ημερών, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (12.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:00.