Ρομάνο: «Συμφωνία ΑΕΚ-Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο»! (pic)

Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Μπεσίκτας και αποκτά τον Ζοάο Μάριο με την μορφή δανεισμού όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος και μετρ των μεταγραφών επιβεβαιώνει ότι ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μετακομίζει στην Ένωση μια είδηση που προκύπτει και από το ρεπορτάζ. Σε ανάρτηση του πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως ΑΕΚ-Μπεσίκτας συμφώνησαν σε όλα και ο Ζοάο Μάριο θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα με τον Δικέφαλο να τον αποκτά με την μορφή δανεισμού από την τουρκική ομάδα.

Να σημειώσουμε πως η υπόθεση του Ζοάο Μάριο προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε αμέσως την απόκτηση του με την ΑΕΚ να κινείται δυναμικά και να φτάνει σε συμφωνία με την Μπεσίκτας.

Ο Πορτογάλος άσος ανήκει στην Μπεσίκτας με την οποία έχει φέτος οκτώ συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ, δεσμεύεται με συμβόλαιο μαζί της μέχρι το 2027 όμως έψαχνε κάτι διαφορετικό και το πρότζεκτ της ΑΕΚ τον έπεισε. Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στα άκρα αλλά έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό.

Η Μπεσίκτας τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Μπεσίκτας.

Ξεκίνησε την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ' όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.