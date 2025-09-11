«Πρώτη» για Ντέσερς με τον Παναθηναϊκό

Ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε στο Κορωπί και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Ο Νιγηριανός στράικερ είχε αναχωρήσει μετά την υπογραφή του συμβολαίου του για την πατρίδα του, ώστε να ενταχθεί στην Εθνική για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, μαζί με τους τελευταίους διεθνείς και έτσι πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του προπόνηση, λίγα 24ωρα πριν το κρίσιμο ματς με την Κηφισιά στον Βόλο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι διεθνείς, με τον Σίριλ Ντέσερς μάλιστα να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Τριφυλλιού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».