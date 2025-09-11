Μπακογιάννης για Βοτανικό: «Χωρίς τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το γήπεδο»

Ο Κώστας Μπακογιάννης τοποθετήθηκε για το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, τονίζοντας μάλιστα πως χωρίς τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει να μπει στο νέο του «σπίτι» στον Βοτανικό, εκεί όπου θα παραλάβει τόσο ποδοσφαιρικό γήπεδο, όσο και εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη.

Για τις δεύτερες ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η κατασκευή δεν έχει καν ξεκινήσει και έτσι ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε την δική του παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εκεί υπενθύμισε σε όλους πως χωρίς αυτό το κομμάτι του έργου, το ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και εάν ολοκληρωθεί, ενώ ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και το χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Επαναφέραμε το θέμα για ακόμη μια φορά. Χωρίς τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει! Είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και το γήπεδο να ολοκληρωθεί, δεν θα μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου υπάρχουν:

· οι συνοδευτικές υποδομές (έργα οδοποιίας, φωτισμού, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα).

· το μεγάλο πάρκο 215 στρεμμάτων γύρω από την αρένα.

Όλα αυτά παραδόθηκαν έτοιμα προς υλοποίηση πριν δύο χρόνια. Πού βρισκόμαστε με κάθε έργο; Ποια είναι η πρόοδος και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης;».