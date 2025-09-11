Σε επαφές με Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ! (vid)

Μια σημαντική υπόθεση παλεύει η ΑΕΚ που βρίσκεται σε επαφές με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζοάο Μάριο και φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα!

Η Ένωση μιλάει με τον 32χρονο Πορτογάλο άσο που είναι 56 φορές διεθνή με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και γίνονται προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Με τον χρόνο να πιέζει καθώς το μεταγραφικό παζάρι στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Ζοάο Μάριο ανήκει στην Μπεσίκτας με την οποία έχει φέτος οκτώ συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ. Ο Δικέφαλος βρίσκεται σε φάση επαφών με την τουρκική ομάδα για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας ως το καλοκαίρι του 2027 ωστόσο προφανώς ψάχνεται για κάτι διαφορετικό. Η υπόθεση προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει εισηγηθεί την απόκτηση του κάτι που σημαίνει πως πλέον περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις των επαφών αυτών.

Ο Ζοάο Μάριο παίζει στα άκρα αλλά έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Η Μπεσίκτας τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Μπεσίκτας.

Ξεκίνησε την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ' όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.