Opta: Τα φαβορί του Europa League και οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ

Ο υπερυπολογιστής της Opta έτρεξε 10.000 προσομοιώσεις για το Europa League 2025-26, καταγράφοντας τα ποσοστά των ομάδων στη μάχη της κορυφής - Ποιες είναι οι πιθανότητες που δίνει στον ΠΑΟΚ.

Η νέα μορφή της διοργάνωσης περιλαμβάνει 36 ομάδες, με οκτώ αγώνες στη φάση του «πρωταθλήματος». Οι πρώτες 8 προκρίνονται κατευθείαν στους «16», οι θέσεις 9-24 οδηγούν σε πλέι οφ, ενώ οι υπόλοιπες μένουν εκτός Ευρώπης. Τα προγνωστικά της Opta τοποθετούν στην κορυφή την Άστον Βίλα (21,6%), με τη Ρόμα (12,8%) και τη Νότιγχαμ Φόρεστ (11,3%) να ακολουθούν.

Οι δύο αντίπαλοι του ΠΑΟΚ που μπαίνουν στην εξίσωση είναι οι Λιλ και Λυών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις της Opta:

Λιλ (10,1%): Παρά την απώλεια του Τζόναθαν Ντέιβιντ, ενισχύθηκε με τον πολύπειρο Ολιβιέ Ζιρού και συγκαταλέγεται στις πιο σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης.

Λυών (8,3%): Παρά τις αποχωρήσεις βασικών παικτών, η κλήρωση της δίνει ένα πιο βατό πρόγραμμα, το οποίο τη φέρνει σε ρόλο φαβορί για την κορυφή της σχετικής φάσης.

Φέγενορντ (5,2%): Με τον Ρόμπιν φαν Πέρσι στον πάγκο, διαθέτει ιστορικό βάρος και προοπτική να φτάσει μακριά, όπως είχε κάνει και ως παίκτης το 2002.

Μπολόνια (5,1%): Έρχεται με φόρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας και με τον Βιντσέντζο Ιταλιάνο στο τιμόνι θέλει να εξελιχθεί σε μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ και οι πιθανότητες

Σύμφωνα με την Opta, ο ΠΑΟΚ έχει 0,3% πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο, ίδιο ποσοστό με τις Στουρμ Γκρατς, Μάλμε και Φερεντσβάρος. Μια εκτίμηση που χαρακτηρίζεται «πολύ απίθανη» αλλά δείχνει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά παραμένει –έστω και μαθηματικά– στο παιχνίδι.