Συμφωνία της ΑΕΛ με τον Οτσόα!

Σε μία μεγάλη μεταγραφή προχωρά η ΑΕ Λεμεσού, με τους Κύπριους να έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Γκιγέρμο Οτσόα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:



«Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa, η οποία θα ενεργοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής θα περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



Ο Guillermo Ochoa, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους τερματοφύλακες της σύγχρονης εποχής, έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και περισσότερες από δύο δεκαετίες καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο, έχει αγωνιστεί σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα FIFA με την εθνική ομάδα του Μεξικού, όπου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του με τις σπουδαίες εμφανίσεις του, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση για την ποιότητα του και τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.



Η εμπειρία, η προσωπικότητα και η ηγετική φυσιογνωμία του Ochoa αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ της ομάδας μας, προσδίδοντας ποιότητα και σιγουριά κάτω από τα δοκάρια, αλλά και έμπνευση στους νεότερους ποδοσφαιριστές μας.



Η ΑΕΛ τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένειά της και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».