UEFA: Νέος κανονισμός για αντικατάσταση τραυματία στη λίστα των ομάδων

Η UEFA ανακοίνωσε μία σημαντική τροποποίηση που θα ισχύσει από τη φετινή σεζόν (2025/26) στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για την ακρίβεια, δίνεται στις ομάδες η δυνατότητα να προχωρήσουν σε μία αλλαγή στη λίστα των ποδοσφαιριστών τους, εφόσον προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

Η αντικατάσταση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 6η αγωνιστική της League Phase, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των υπόλοιπων παικτών και να διασφαλίζεται η ισορροπία στο ρόστερ.

Ακόμη, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ομοσπονδίες να ορίζουν έναν εντός έδρας αγώνα εκτός συνόρων, ακόμα και εκτός Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο ζήτημα θα εξεταστεί εκ νέου το προσεχές διάστημα, με την UEFA να ξεκαθαρίζει πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο.