Άτυχος ο Μπακούλας: Ρήξη χιαστού και πρόωρο τέλος στη σεζόν

Δυσάρεστη εξέλιξη για τον Θεοφάνη Μπακούλα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Μάλτα.

Ο Έλληνας μέσος, που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο.

Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο 21χρονος άσος θα περάσει το επόμενο διάστημα την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει πως η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Ο Μπακούλας πρόλαβε να καταγράψει 3 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, με τις 2 εξ αυτών να είναι ως βασικός.

Η Ρίο Άβε εξέφρασε τη στήριξή της στον νεαρό διεθνή με μήνυμα στα social media: