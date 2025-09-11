Άτυχος ο Μπακούλας: Ρήξη χιαστού και πρόωρο τέλος στη σεζόν

Ο Έλληνας μέσος, που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο.
Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο 21χρονος άσος θα περάσει το επόμενο διάστημα την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει πως η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα.
Ο Μπακούλας πρόλαβε να καταγράψει 3 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, με τις 2 εξ αυτών να είναι ως βασικός.
Η Ρίο Άβε εξέφρασε τη στήριξή της στον νεαρό διεθνή με μήνυμα στα social media:
Bakoulas sofre lesao grave. ??— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 11, 2025
Theofanis Bakoulas sofreu grave lesao ao servico da Selecao Sub-21 da Grecia. Mais info ?? https://t.co/7mKeSH8QpU
Rapidas melhoras, Bakoulas!#RemamosJuntos #Bakoulas pic.twitter.com/v5D5ACFnX0