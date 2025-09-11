Επίσημο: Αυτή θα είναι η έδρα του τελικού του Champions League τη νέα σεζόν!

Γνωστή έγινε η έδρα του τελικού του Champions League το 2027, με την UEFA να ανακοινώνει πως θα διεξαχθεί στο Wanda Metropolitano.

Το Champions League επιστρέφει στην Ισπανία και τη Μαδρίτη μετά το 2019, με την UEFA να ανακοινώνει πως ο τελικός το 2027 θα διεξαχθεί στο Wanda Metropolitano της Ατλέτικο Μαδρίτης στις 5 Ιουνίου.

Μάλιστα, το γήπεδο των «Ροχιμπλάνκος» ήταν και το απόλυτο φαβορί, όπως είχε βγει σε ρεπορτάζ, για να αναλάβει τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλά στάνταρ φιλοξενίας και εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις, το γήπεδο της Ατλέτικο έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Από τα εγκαίνιά του το 2017, έχει αποτελέσει χώρο όχι μόνο για κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και για μεγάλες συναυλίες και εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Θυμίζουμε πως ο τελικός το 2026 έχει ήδη οριστεί να διεξαχθεί στην Puskas Arena της Ουγγαρία, ενώ την περσινή σεζόν έγινε στην Allianz Arena της Μπάγερν Μονάχου, με την Παρί να σηκώνει το τρόπαιο κόντρα στην Ίντερ.