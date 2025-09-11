Έφυγε από τη Λέγκια ο Αλφαρέλα - Ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποχώρησε από τη Λέγκια Βαρσοβίας, κάτι που επιβεβαίωσε και ο προπονητής της πολωνικής ομάδας, μία εξέλιξη που ουσιαστικά ανοίγει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Τις τελευταίες ώρες της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όσον αφορά την υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα και της μετακίνησης του στον Άρη.

Ο 27χρονος Ισπανός επιθετικός έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «Κιτρινόμαυρους» και το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του είναι να υπάρξει θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις με τη Λέγκια Βαρσοβίας που διατηρεί και τα δικαιώματα του.

Το εμπόδιο μοιάζει ουσιαστικά να ξεπερνιέται, αφού ο Αλφαρέλα αποχώρησε από τη Λέγκια Βαρσοβίας και να ανοίγει ο δρόμος της επικειμένης μεταγραφής του στον Άρη, με τον προπονητή της πολωνικής ομάδας, Έντουαρντ Ιορντανέσκου να το επιβεβαιώνει μέσα από δηλώσεις του στα μέσα της Πολωνίας.

Αναλυτικά όσα είπε στα τοπικά Media:

«Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, ο Αλφαρέλα αποχώρησε σήμερα από την ομάδα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε άλλον παίκτη στη θέση του».

Παράλληλα ο Αλφαρέλα έκανε χθες follow στον Λίντσεϊ Ρόουζ στα social media, με τους Πολωνούς να υποδέχονται αυτή του την κίνηση ως προάγγελο της μετακόμισής του στη Θεσσαλονίκη.