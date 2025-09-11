Οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Γνωστές έγιναν οι μέρες και οι ώρες των πρώτων αγώνα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανακοίνωσε η ΕΠΟ, με τους 8 από τους 9 αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για την την Τετάρτη (17/9).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων ξεκινά η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και προμηνύεται συγκλονιστική για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο αγώνας του Ολυμπιακού δεν θα διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν την δεύτερη αγωνιστική οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι τα μοναδικά που θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase.





* Οι αγώνες Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.