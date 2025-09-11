Κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό η Κηφισιά

Η ΠΑΕ Κηφισιά έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στον Βόλο.

Η ομάδα των βορείων προαστίων έχει ανοίξει μία θύρα του Πανθεσσαλικού, συγκεκριμένα την 27, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει για την συγκεκριμένη αναμέτρηση 500 εισιτήρια, που θα βρίσκονται στα πέταλα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ενημερώνει πως ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.

ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο https://emep.gov.gr.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: https://tickets.gov.gr».