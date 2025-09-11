Μούντρικ: Νέα διάσταση στην υπόθεση ντόπινγκ - «Υπεύθυνα τα βλαστοκύτταρα αγελάδας»

Ο 24χρονος εξτρέμ είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για μήνες, ενώ η FA έχει κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε πολυετή αποκλεισμό.
Σύμφωνα με τον Μπούρμπας, ο Μούντρικ υποβλήθηκε τότε σε ένεση βλαστοκυττάρων από τον φυσιοθεραπευτή Ίγκορ Πορομπίγια, με στόχο την αποκατάσταση ενοχλήσεων.
Τα κύτταρα φέρεται να προέρχονταν από αγελάδα, η οποία ενδεχομένως είχε εκτεθεί σε μελδόνιο - ουσία που αργότερα ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του παίκτη.