Μούντρικ: Νέα διάσταση στην υπόθεση ντόπινγκ - «Υπεύθυνα τα βλαστοκύτταρα αγελάδας»

Η υπόθεση του Μιχάιλο Μούντρικ παίρνει νέα τροπή, καθώς σύμφωνα με τον Ουκρανό ρεπόρτερ Ίγκορ Μπούρμπας, το θετικό δείγμα του ποδοσφαιριστή της Τσέλσι ενδέχεται να συνδέεται με ιατρική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της εθνικής ομάδας.

Ο 24χρονος εξτρέμ είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για μήνες, ενώ η FA έχει κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε πολυετή αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τον Μπούρμπας, ο Μούντρικ υποβλήθηκε τότε σε ένεση βλαστοκυττάρων από τον φυσιοθεραπευτή Ίγκορ Πορομπίγια, με στόχο την αποκατάσταση ενοχλήσεων.

Τα κύτταρα φέρεται να προέρχονταν από αγελάδα, η οποία ενδεχομένως είχε εκτεθεί σε μελδόνιο - ουσία που αργότερα ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του παίκτη.