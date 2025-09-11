Ολυμπιακός: Την Παρασκευή σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με Πάφο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως τα εισιτήρια του αγώνα με την Πάφο θα τεθούν σε Παρασκευή (12/9).

Οι Πειραιώτες θα παίξουν εντός έδρας με την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική του Champions League την Τετάρτη 17/9 στις 19:45.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Για την 1η αγωνιστική της league phase του UEFA Champions League απέναντι στην Πάφο, που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 17/09 και ώρα 19:45, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν μόνο μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Παρασκευή 12/09 και ώρα 16:00 έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω Gov.gr Wallet. Μετά την αγορά κωδικών εισιτηρίων θα αποστέλλεται email με PDF αρχείο, το οποίο θα εισάγεται στην εφαρμογή.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς και για αλλοδαπούς φιλάθλους χωρίς TaxisNet, ισχύουν ειδικές οδηγίες που αναφέρονται στο tickets.gov.gr. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης στα εκδοτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη (Θύρα 25) την ημέρα του αγώνα, 15:15 – 18:15.

Οι φίλαθλοι οφείλουν να αγοράζουν εισιτήρια μόνο από τα επίσημα κανάλια (www.olympiacos.org και www.ticketmaster.gr). Εισιτήρια από άλλες πλατφόρμες δεν γίνονται αποδεκτά.

Ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν πραγματοποιούνται.

Οι τιμές κυμαίνονται: 40, 50, 65, 75, 100, 150, 300 (VIP), 350 (VVIP).

Μεταβίβαση εισιτηρίου επιτρέπεται μόνο στους κατόχους διαρκείας και έως 4 ώρες πριν την έναρξη.

Απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου είναι η «Κάρτα Φιλάθλου Ολυμπιακού» (20€ ή 15€ για τη σεζόν 2025/26), με τα έσοδα να διατίθενται στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.

Προσοχή:

Γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις θύρες. Τα στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας πρέπει να ταυτίζονται.

Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριό σας πριν από την άφιξη στο γήπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

tickets.gov.gr

[email protected]

olympiacossfp.gr (για την Κάρτα Φιλάθλου)