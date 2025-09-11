Καλαμάτα: «Επίθεση» του Τσιμπανάκου στον Ρούπτσο και τον Πανιώνιο!

«Επίθεση» προς τον διοικητικό ηγέτη του Πανιωνίου, Κώστα Ρούπτσο, έκανε ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος, με τον Γενικό και Αθλητικό Διευθυντή της Καλαμάτας να στέκεται στις δηλώσεις που έκανε για τη διαιτησία.

Αναλυτικά:

«Αποτελεί πρωτοτυπία για το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να γίνεται δημοσιογραφικό ερώτημα για τον «έλεγχο της διαιτησίας» και ο όψιμος διοικητικός ηγέτης του ιστορικού Πανιώνιου, να δεσμεύεται ότι θα κάνει τα πάντα ώστε η διαιτησία να είναι αρεστή για τον ίδιο!

Προφανώς ο εν λόγω κύριος δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει αναλάβει ευθύνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δη μιας μεγάλης και ιστορικής ομάδας και όχι στο ερασιτεχνικό που βρισκόταν μέχρι πρότινος.

Επίσης αποτελεί ύβρη για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ο ίδιος άνθρωπος ως φερόμενος ποδοσφαιρικός παράγοντας, να χαρακτηρίζει της SL2, -τη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία που έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου, έχοντας αναβαθμίσει ουσιαστικά το προϊόν-, σαν ένα είδους μίασμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη στιγμή που ο ίδιος φιλοδοξεί να ανέλθει κατηγορια, μέσω αυτού του πρωταθλήματος που όλοι πιστεύουμε, στηρίζουμε και υπηρετούμε!



-Όσο για τις αιχμές στο πρόσωπο μου έχω να του δηλώσω τα εξής δύο:

1) μετά από δεκαετίες επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, manager, ιδιοκτητης ΠΑΕ και μετέπειτα γενικός διευθυντής αρκετών ιστορικών συλλόγων, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και περήφανος που συνέβαλα τα μέγιστα στη προσπάθεια τους, όπως η τελευταία της ιστορικής ΑΕΛ και μάλιστα με τη μοναδική στα χρονικά αήττητη άνοδο της.

2) επειδή όταν ακούω τέτοιου επιπέδου διθυραμβικές δηλώσεις διοικητικών παραγόντων γελάω μέσα μου, θα έχω την υπομονή να αποδείξω σε κάποιους νεόκοπους του είδους, τι σημαίνει ποδόσφαιρο και πως χτίζονται με αγωνιστικό τρόπο τα πρωταθλήματα των ομάδων που μπορούν και αξίζουν.»

Υ.Γ. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν τη Χαραυγή! Απομένουν λοιπόν 9 αγωνιστικοί μήνες για να δούμε για ποιον θα «ξημερώσει».

Καλή αγωνιστική χρονιά!