VAR - Οπαδοί Φούλαμ 0- 1: Το ακυρωμένο γκολ του Κινγκ βγήκε….«Γκολ του Μήνα»

Η Premier League μας έχει χαρίσει πολλές φορές παράξενες ιστορίες, και η περίπτωση της Φούλαμ και του Τζος Κινγκ είναι σίγουρα ξεχωριστή.

Στο πρόσφατο λονδρέζικο ντέρμπι με την Τσέλσι, ο Κινγκ βρήκε δίχτυα και έδωσε μια ανάσα χαράς στους οπαδούς της ομάδας. Αυτό όμως κράτησε λίγο, καθώς το VAR ακύρωσε το γκολ και τελικά η Τσέλσι επικράτησε με 2-0.

Η Φούλαμ, ωστόσο, αποφάσισε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην ιστορία. Συμπεριέλαβε το ακυρωθέν τέρμα στην ψηφοφορία για το «Γκολ του Μήνα» και οι φίλοι της ομάδας, με χιούμορ αλλά και πείσμα, το ανέδειξαν ως το κορυφαίο. Έτσι, το γκολ που «σβήστηκε» από τον πίνακα, κατέληξε να βραβευτεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο επικεφαλής της PGMOL, Χάουαρντ Γουέμπ, παραδέχθηκε ότι η φάση είχε κριθεί λανθασμένα και ότι το γκολ του Κινγκ θα έπρεπε να μετρήσει. Με λίγα λόγια, η αναγνώριση ήρθε έστω και με καθυστέρηση αν και με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο.