Οι… παρεμβάσεις της Θέλτα ενόψει ΠΑΟΚ: Μεταφερόμενη κερκίδα στο «Μπαλαΐδος»

Η Θέλτα ετοιμάζεται για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ, και η διοίκηση της ισπανικής ομάδας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στο γήπεδο «Μπαλαΐδος».

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ για πρώτη φορά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, δίνοντας μια ξεχωριστή διάσταση στο ματς.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την τοποθέτηση ενός προσωρινού ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων στην κεντρική θύρα του γηπέδου. Ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι που, λόγω της θέσης τους, δεν έχουν οπτική επαφή με τον κύριο πίνακα αποτελεσμάτων.

Η δεύτερη και πιο σημαντική αλλαγή αφορά την εγκατάσταση μιας μεταφερόμενης εξέδρας. Η νέα εξέδρα έχει χωρητικότητα περίπου 600 θέσεων, καλύπτοντας μέρος του κενού που προκαλεί η περιορισμένη χωρητικότητα του γηπέδου λόγω των εργασιών.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ΜΜΕ της Ισπανίας:

«Η Θέλτα πέτυχε κάτι που δεν είναι εύκολο. Την έγκριση της UEFA για μια προσωρινή κερκίδα, η οποία θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα του Europa League εναντίον του ΠΑΟΚ, στις 2 Οκτωβρίου. Και το πέτυχε επειδή σχεδίασε μια καινοτόμο κατασκευή που πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Αυτή η προσαρμογή στους κανονισμούς της UEFA είναι που καθυστέρησε την εγκατάσταση αυτής της ειδικής επιπλέον κερκίδας. Καθώς η ομάδα θα έχει τρεις εκτός έδρας αγώνες, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η έξτρα κερκίδα».

Η Θέλτα επέλεξε να συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Μπαλαΐδος» καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακαίνισης.