Οι… παρεμβάσεις της Θέλτα ενόψει ΠΑΟΚ: Μεταφερόμενη κερκίδα στο «Μπαλαΐδος»

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ για πρώτη φορά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, δίνοντας μια ξεχωριστή διάσταση στο ματς.
Η πρώτη παρέμβαση αφορά την τοποθέτηση ενός προσωρινού ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων στην κεντρική θύρα του γηπέδου. Ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι που, λόγω της θέσης τους, δεν έχουν οπτική επαφή με τον κύριο πίνακα αποτελεσμάτων.
Η δεύτερη και πιο σημαντική αλλαγή αφορά την εγκατάσταση μιας μεταφερόμενης εξέδρας. Η νέα εξέδρα έχει χωρητικότητα περίπου 600 θέσεων, καλύπτοντας μέρος του κενού που προκαλεί η περιορισμένη χωρητικότητα του γηπέδου λόγω των εργασιών.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ΜΜΕ της Ισπανίας:
«Η Θέλτα πέτυχε κάτι που δεν είναι εύκολο. Την έγκριση της UEFA για μια προσωρινή κερκίδα, η οποία θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα του Europa League εναντίον του ΠΑΟΚ, στις 2 Οκτωβρίου. Και το πέτυχε επειδή σχεδίασε μια καινοτόμο κατασκευή που πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Αυτή η προσαρμογή στους κανονισμούς της UEFA είναι που καθυστέρησε την εγκατάσταση αυτής της ειδικής επιπλέον κερκίδας. Καθώς η ομάδα θα έχει τρεις εκτός έδρας αγώνες, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η έξτρα κερκίδα».
Η Θέλτα επέλεξε να συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Μπαλαΐδος» καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακαίνισης.